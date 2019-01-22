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Подозреваемый в миллиардных махинациях бывший налоговик откупился за 130 миллионов

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Подозреваемый в миллиардных махинациях бывший налоговик откупился за 130 миллионов

Бывший глава налоговой милиции времен Януковича Андрей Головач, которого Генпрокуратура подозревала в махинациях на сумму более трех миллиардов гривен, после громкого ареста и засекреченной сделки со следствием отделался «условным сроком» и сохранил многочисленные активы. Об этом говорится в расследовании программы «Наши деньги с Денисом Бигусом».

Отмечается, что он возглавлял налоговую милицию с 2010 по 2014 год и после Майдана генерал-полковника люстрировали.

По данным программы, в августе 2016 года его арестовали, а в декабре того же года он заключил тайное соглашение с прокурорами, будто бы дал ценные показания, оплатил (по словам генпрокурора Юрия Луценко) в бюджет 130 млн грн и получил приговор — 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

«И уже через год, в начале 2018-го, погасил судимость — за примерное поведение», — отмечают авторы программы.

Сообщается, что ГПУ обвиняла бывшего главного налогового милиционера в участии в махинациях с возмещением НДС на сумму в 3 миллиарда гривен.

«На некоторое время прокуроры арестовали имущество экс-топ-чиновника и его родственников. Состояние Головача оказались настолько впечатляющими, что прокуратура даже посвятила им отдельный ролик. В кино вошли 5 люксовых автомобилей и мотоциклов, многочисленные дома под Киевом в закрытом коттеджном городке, рестораны и элитные бутики в Киеве», — говорится в расследовании.

Журналисты добавили, что всю эту роскошь в 2016-м следствие оценило в полмиллиарда гривен.

Отмечается, что в августе 2016-го генпрокурор лично обещал на камеры арест и полную конфискацию имущества Головача, но этого не произошло. Как выяснили журналисты, после засекреченной сделки со следствием арест с имущества сняли, а сам Головач на свободе.

«У него осталось даже больше, чем показали в ролике прокуратуры. В частности, часть одного из самых пафосных ТРЦ Киева — „Арены-сити“ — под названием „Арена Интертейнмент“», — говорится в программе.

Сообщается, что там, на 6 тыс кв м, расположены многочисленные развлекательные заведения — от авторского пива до стрип-клубов.

«В 2015 году в „Арены Интертейнмент“ сменился собственник. Застройщик сообщал, что продал ее киприоту по имени Еллинас Кристодоулос. Он значится бенефициаром компании „Арена-Капитал“, которой руководит Людмила Дука. За этими людьми стоит настоящий владелец — Андрей Головач — так утверждают его бывшие деловые партнеры», — отмечают авторы расследования.

Они добавили, что в частности ресторатор Олег Шейнкер в конце 2018-го после корпоративного конфликта с Головачем прямо назвал развлекательный комплекс «Арена Интертейнмент» собственностью экс-налоговика.

«Это подтверждают и представители Олега Аверьянова, партнера семьи Головачей в другом, аграрном, бизнесе. В частности, по данным юриста Аверьянова, одну из его оффшорных компаний — „Скайнет маркетинг ЛТД“ — переписали на уже упомянутую Людмилу Дуку в интересах Головача. Юрист Виктор Сурник называет Людмилу Дуку подставным лицом экс-налоговика», — заявили журналисты.

Сообщается, что в конце 2018 года журналисты программы в течение месяца регулярно фиксировали черную Ауди А8 Головача на паркинге «Арены», которая приезжала в развлекательный комплекс по 2-3 раза в неделю, в будни.

«Кроме „Арены Интертейнмент“, у семьи экс-налоговика осталось 13 домов под Киевом в элитном коттеджном городке „Солнечная долина“. Из них 11 записанные на его свата — днепровского пенсионера Валентина Шкилева, еще по одному — на жену и сына», — говорится в программе.

Отмечается, что примерная стоимость этих недвижимых инвестиций — 15 миллионов долларов. По данным журналистов, на свата дома переписали буквально за два месяца до ареста Головача, причем тогда их было больше, часть уже продали.

Также сообщается, что сервисная компания, которая обслуживает этот городок, тоже записана на свата. У сына Головача остались довольно известные столичные рестораны — «Водка Гриль» и «Тиесто Гриль». А на самом экс-милиционере с женой — 2 квартиры в новостройках в центре Киева.

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В программе напомнили, что по словам генпрокурора, свобода стоила Головачу 130 млн грн, а это стоимость только нескольких домов, которые переписали на его свата накануне ареста бывшего топ-налоговика.

ГПУ, Андрей Головач
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