ПриватБанк запустит новую версию Приват24

ПриватБанк в марте 2019 года запустит новую версию Приват24 для Android и iOS. Об этом рассказал руководитель электронного бизнеса ПриватБанка Сергей Харитич, передает Liga.net.
Разработка велась с августа 2018 года. До конца 2019 года запланирован переходный период — до этого момента будет работать старая версия сервиса.
В банке говорят, что это внутренняя разработка, и обещают новый дизайн. По словам представителей банка, в новом Приват24 осталось 0% старого кода.
Сервис будет работать без цифрового ядра Corezoid, разработанном в Приват24 еще до национализации.
«У Corezoid есть преимущества, но у него много недостатков — многие сбои в работе банка были вызваны именно ими», — отметил Харитич.
Отметим, что платформа Corezoid принадлежит бывшему руководителю центра электронного бизнеса ПриватБанка Александру Витязю, который покинул банк после национализации.
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