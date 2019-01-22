ПриватБанк запустит новую версию Приват24

ПриватБанк в марте 2019 года запустит новую версию Приват24 для Android и iOS. Об этом рассказал руководитель электронного бизнеса ПриватБанка Сергей Харитич, передает Liga.net.

Разработка велась с августа 2018 года. До конца 2019 года запланирован переходный период — до этого момента будет работать старая версия сервиса.

В банке говорят, что это внутренняя разработка, и обещают новый дизайн. По словам представителей банка, в новом Приват24 осталось 0% старого кода.

Сервис будет работать без цифрового ядра Corezoid, разработанном в Приват24 еще до национализации.

«У Corezoid есть преимущества, но у него много недостатков — многие сбои в работе банка были вызваны именно ими», — отметил Харитич.

Отметим, что платформа Corezoid принадлежит бывшему руководителю центра электронного бизнеса ПриватБанка Александру Витязю, который покинул банк после национализации.