Украина вылетела из ТОП-50 в рейтинге инновационности

В 2019 году Южная Корея сохранила статус самой инновационной страны в мире. Однако, Германия наступает ей на пятки благодаря улучшениям в сфере исследований и образования. Об этом свидетельствует Bloomberg Innovation Index, опубликованный сегодня.

США в этот раз поднялись на восьмое место. Хотя год назад они выпали из десятки лучших из-за плохих баллов за систему образования.

Тем временем, среди крупнейших «лузеров» рейтинга 2019 года Bloomberg называет Украину и Тунис. Обе страны за год выпали из ТОП-50 наиболее инновационных стран мира.

Еще в прошлом году Украина занимала 46 место, но теперь она потеряла целых семь ступенек и занимает 53 позицию. Самые низкие баллы наша страна получила за небольшое количество инновационных компаний, которые бы происходили и имели штаб-квартиру в Украине, а также за пробелы в сфере образования.

Всего для составления индекса Bloomberg оценил более чем 200 экономик. По каждому из критериев им присваивались баллы от 0 до 100, а затем вычисляли средний балл.

Страны, которые не предоставили данные по как минимум шести критериев, были исключены из рейтинга. Таким образом в рейтинге остались лишь 95 стран. Но Bloomberg опубликовал данные о 60 из них.