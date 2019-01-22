Украина вылетела из ТОП-50 в рейтинге инновационности

В 2019 году Южная Корея сохранила статус самой инновационной страны в мире. Однако, Германия наступает ей на пятки благодаря улучшениям в сфере исследований и образования. Об этом свидетельствует Bloomberg Innovation Index, опубликованный сегодня.
США в этот раз поднялись на восьмое место. Хотя год назад они выпали из десятки лучших из-за плохих баллов за систему образования.
Тем временем, среди крупнейших «лузеров» рейтинга 2019 года Bloomberg называет Украину и Тунис. Обе страны за год выпали из ТОП-50 наиболее инновационных стран мира.
Еще в прошлом году Украина занимала 46 место, но теперь она потеряла целых семь ступенек и занимает 53 позицию. Самые низкие баллы наша страна получила за небольшое количество инновационных компаний, которые бы происходили и имели штаб-квартиру в Украине, а также за пробелы в сфере образования.
Всего для составления индекса Bloomberg оценил более чем 200 экономик. По каждому из критериев им присваивались баллы от 0 до 100, а затем вычисляли средний балл.
Страны, которые не предоставили данные по как минимум шести критериев, были исключены из рейтинга. Таким образом в рейтинге остались лишь 95 стран. Но Bloomberg опубликовал данные о 60 из них.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016