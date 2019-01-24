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Кому принадлежат крупнейшие агрохолдинги Украины

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Кому принадлежат крупнейшие агрохолдинги Украины

Земельные банки агрохолдингов растут. Например, еще в 2007 году общий земельный банк агрохолдингов составлял 1,7 млн га. По информации LFM book, в 2017 году суммарно агрохолдинги обрабатывали 6,25 млн га. Это 29% от угодий в пользовании всех с/х предприятий.

В 2017 году насчитывалось 93 с/х предприятия, которые обрабатывают более 10 тыс. га. Крупнейшими землепользователями остаются UkrLandFarming Олега Бахматюка, Kernel Андрея Веревского и «Агропросперис», который принадлежит американскому инвестору NCH.

Наибольшее количество агрохолдингов находится в Киевской (32), Черниговской (28) и Полтавской (26) областях.

Несмотря на то, что объемы украинских агрохолдингов достаточно большие, в мире существуют сельскохозяйственные компании, которые в десятки раз опережают украинские по величине земельного банка.

В рейтинге собраны компании, которые обрабатывают более 100 тыс. га.

UkrLandFarming

Земельный банк: 570 тыс. га.

Владелец: Олег Бахматюк. Владеет Ивано-Франковскими СМИ «Репортер», «3 студия», «Галицкий корреспондент».

В 2006 году занимал должность замглавы НАК «Нафтогаз Украины». В 2007 продал пакеты акций шести облгазов RosUkrEnergo (сейчас они входят в «Региональную газовую компанию» Дмитрия Фирташа) и создал агрохолдинг «Авангард», возглавив совет директоров.

В 2011 году создал агрохолдинг UkrLandFarming, который в результате слияния с крупнейшим в Евразии яичным холдингом «Авангард» получил самій большой земельный банк в Украине.

В 2011 вошел в состав учредителей VAB Банка, который в итоге обанкротился. Экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева обвинила Бахматюка в банкротстве банка. Бизнесмен, в свою очередь, заявлял о том, что Гонтарева фактически пытается уничтожить его компанию.

Ukrlandfarming планирует завершить реструктуризацию долгов в 2019 году. В ноябре 2018 года замгендиректора Ukrlandfarming Игорь Петрашко сообщал, что в процессе реструктуризации компания сократила зембанк до 540 тыс. га. Но на сайте до сих пор значится цифра в 570 тыс. га.

Кернел

Земельный банк: 550 тыс. га.

Компания «Кернел» была основана в 1995 году. Сегодня является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла. На ее долю приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Продукция поставляется более чем в 60 стран мира.

Кернел производит продукцию под торговыми марками «Щедрий Дар», «Стожар», «Qlio», «Чумак», «Маринадо», «Blanc», «Kernel» и «Premi».

Владельцы: крупнейшим акционером «Кернел» через Namsen LTD является Андрей Веревский, (39,47% акций). Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой является Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций «Кернела».

Хомутынник — сопредседатель депутатской группы «Видродження» в Верховной раде. Веревский в 19 лет стал зернотрейдером, работал замдиректора Полтавской областной дирекции «Хлеб Украины». В 2002-2013 годах был народным депутатом от разных фракций.

«Агропросперис» (NCH)

Земельный банк: 400 тыс. га.

«Агропросперис» — крупнейший производитель и экспортер сельскохозяйственных культур Черноморского региона.

В портфель NCH в Украине также входит «Агропросперис Банк». Единственным акционером банка является «Агро Холдингс (Юкрейн) Лимитед», дочерняя компания инвестиционного фонда NCH Capital (США).

Владельцы: основатели NCH Capital Джордж Рор и Морис Табасиник — американские бизнесмены.

Мироновский хлебопродукт

Земельный банк: 370 тыс. га.

«Мироновский Хлебопродукт» (МХП) — крупнейший производитель курятины в Украине. Доля на рынке мяса курицы: 38% по данным АМКУ. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины.

Агрохолдинг основан в 1998 году. Сегодня производит продукцию под ТМ «Наша Ряба», «Легко», «Бащинський» і Qualiko.

В июне ООО «Винницкая птицефабрика» открыла новую линию производства, которая станет мощнейшей в мире линией по производству курятины.

Владелец: миллиардер Юрий Косюк. Ранее был первым заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко. С 2014 года — его внештатный советник.

В 2017 году предприятия Косюка получили 1,4 млрд грн государственных дотаций из 4 млрд грн предусмотренных. В 2018 его компаниям в качестве дотаций перечислено 812 млн грн.

«Астарта-Киев»

Земельный банк: 250 тыс. га.

«Астарта» — крупнейший производитель сахара в Украине. Компания основана в 1993 году. До 2020 года в планах компании — нарастить земельный банк до 400 тыс. га.

Также агрохолдинг специализируется на молочном животноводстве. Компания является одним из крупнейших производителей молока и переработчиков сои.

Владелец: соучредитель и гендиректор агрохолдинга Виктор Иванчик.

Жене Ирине и ее сыну Александру Савилову принадлежит доля в сети ресторанов быстрого питания Salateira.

«Мрия-Агрохолдинг»

Земельный банк: 165 тыс. га.

Растениеводческий агрохолдинг «Мрия» основан в 1992 году.

В сентябре 2018 года компания The Saudi Agricultural&Livestock Investment Co. (SALIC) из Саудовской Аравии, специализирующаяся на инвестициях в с/х производство, приобрела агрохолдинг.

Ранее сообщалось, что после завершения сделки «Мрия» продолжит свою операционную деятельность в Украине совместно с дочерней компанией SALIC — Continental Farmers Group. Последняя арендует 45 тыс. га земель на территории Львовской области. Так, суммарный земельный банк нового холдинга составит 210 тыс. га.

Владелец: SALIC.

«Агротон»

Земельный банк: 151 тыс. га.

Компания была основана в 1992 году. Занимается выращиванием подсолнечника, пшеницы и животноводством.

Владелец: основатель холдинга Юрий Журавлев. Ранее был народным депутатом от «Партии регионов».

Журавлев начинал бизнес с производства и реализации меда. В 1992 году основал несколько компаний-производителей мёда в Луганской области. «Агротон» стал одной из ведущих фирм-производителей мёда в области. В 1997 году компания занялась выращиванием с/х культур, на чем специализируется до сегодня.

ИМК

Земельный банк: 129,6 тыс. га.

ИМК основана в 2007 году. Агрохолдинг специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и картофеля, а также является одним из крупнейших производителей молока в Украине.

Владелец: Александр Петров. Ранее был владельцем корпорации «Клуб Сыра».

В 2007 году он продал сыродельную корпорацию за $200 млн российской инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». А управляющую компанию ЗАО «Клуб Сыра» переименовал в «Индустриальную молочную компанию» (ИМК).

AgroGeneration

Земельный банк: 120 тыс. га.

Компания основана в 2007 году французским бизнесменом Шарлем Бегбедером. В 2013 произошло слияние AgroGeneration и Harmelia, в результате чего зембанк вырос до сегодняшних объемов.

Владельцы: согласно условиям сделки, 62% акций объединенной компании отошло владельцам Harmelia (инвестиционному фонду компании SigmaBleyzer Southeast European Fund IV), остальные 38% − акционерам прежней компании AgroGeneration.

Председателем совета директоров новой компании стал Майкл Блейзер, президент компании SigmaBleyzer. Президентом был назначен Джон Шморгун (экс-президент компании Harmelia).

Компания SigmaBleyzer — один из крупнейших международных инвестиционных фондов в Восточной Европе. В Украине контролирует «Воля-Кабель», сеть магазинов «Космо» и Полтавскую кондитерскую фабрику. Совладельцы SigmaBleyzer — братья Майкл и Лев Блейзеры.

«Эпицентр К»

Земельный банк: около 120 тыс. га.

«Эпицентр К» занимается торговой деятельностью, а также производством зерновых, бобовых и масличных культур. В 2015 группа компаний основала «Агрохолдинг 2012», который изначально не имел земельного банка.

В 2016 «Эпицентр К» приобрел «Винницкую агропромышленную группу» Владимира Берцьося. А в 2017 купил 10 предприятий у международного трейдера Glencore и «Оболонь Агро» Александра Слободяна.

Владельцы: Александр и Галина Гереги. Александр — народный депутат, глава подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики. Галина Герега в 2011-2014 годах была секретарем Киевскоого городского совета.

«Укрпроминвест-Агро»

Земельный банк: 116,5 тыс. га.

«Укрпроминвест-Агро» специализируется на выращивании и переработке зерновых, производстве сахара и животноводстве (молочном и мясном).

Владелец: президент Петр Порошенко. Ему также принадлежит кондитерская корпорация Roshen, Международный инвестиционный банк и «5 канал».

«Агрейн»

Земельный банк: 110 тыс. га.

Агрохолдинг занимается выращиванием и хранением зерновых и масличных культур, а также животноводством.

Владелец: по данным Latifundist Media — Павел Овчаренко.

Павел Овчаренко на данный момент является руководителем компании «Укртатнафта», которая входит в группу «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В 2003 году он возглавлял компанию, но в последствии был уволен. Вернулся в «Укртатнафту» в 2007 году.

«Укртатнафта» управляет единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом — Кременчугским НПЗ.

В апреле 2017 было заявлено, что «Агрейн» завершает свою деятельность в Украине по итогам 2016 года. Основной причиной назван отказ одного из акционеров компании от пополнения уставного капитала для оплаты приобретенных сельскохозяйственных активов — корпоративных прав в с/х предприятиях в шести областях Украины.

В марте 2017 года Овчаренко был объявлен в розыск по представлению Службы безопасности Украины. Ему инкриминировали присвоение или растрату чужого имущества, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой. В розыск Овчаренко был объявлен в рамках уголовного производства относительно деятельности агрохолдинга «Агрейн», который ранее возглавлял. Но уже в ноябре МВД сняло Овчаренко с розыска.

Сегодня агрохолдинг «Агрейн» продолжает работу.

Источник

Мироновский хлебопродукт, Астарта, Агротон, Kernel, UkrLandFarming, агрохолдинг, ИМК
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