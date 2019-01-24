В «Нафтогазе» уверяют, что поредевших запасов газа хватит до конца зимы

Украине, которая с начала нынешнего отопительного сезона сократила запасы природного газа на 5 млрд куб. м — до 12,2 млрд. куб. м, хватит оставшихся запасов для спокойного похождения зимы. Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в кулуарах «Украинского завтрака» в Давосе, передает «Интерфакс-Украина».
Комментируя тот факт, что запасы сейчас на 1,2 млрд куб. м ниже, чем год назад, и расходуется быстрее, Коболев сказал: «Это наш план управления запасами и оборотным капиталом. Это все идет по плану».
Отвечая на вопрос о существенно меньшем импорте в этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, глава «Нафтогаза» добавил: «Мы заходили с рекордно высокими запасами, поэтому у нас такая тактика работы с рынками сейчас: мы пытаемся покупать по меньшей цене и не покупать, когда цена высокая».
По оперативным данным АО «Укртрансгаз», на 22 января запасы в хранилищах составляли 11,921 млрд куб. м. Морозная погода и умеренный импорт привели к среднесуточному подъему 1-22 января из хранилищ 88,8 млн куб. м газа, тогда как в прошлогодний январь среднесуточный отбор составлял 70,2 млн куб. м. Среднесуточный импорт Украиной в январе-2019 составляет около 7,5 млн куб. м, тогда как в январе-2018 страна импортировала 25,9 млн куб. м/сутки.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016