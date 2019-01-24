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В «Нафтогазе» уверяют, что поредевших запасов газа хватит до конца зимы

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В «Нафтогазе» уверяют, что поредевших запасов газа хватит до конца зимы

Украине, которая с начала нынешнего отопительного сезона сократила запасы природного газа на 5 млрд куб. м — до 12,2 млрд. куб. м, хватит оставшихся запасов для спокойного похождения зимы. Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в кулуарах «Украинского завтрака» в Давосе, передает «Интерфакс-Украина».

Комментируя тот факт, что запасы сейчас на 1,2 млрд куб. м ниже, чем год назад, и расходуется быстрее, Коболев сказал: «Это наш план управления запасами и оборотным капиталом. Это все идет по плану».

Отвечая на вопрос о существенно меньшем импорте в этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, глава «Нафтогаза» добавил: «Мы заходили с рекордно высокими запасами, поэтому у нас такая тактика работы с рынками сейчас: мы пытаемся покупать по меньшей цене и не покупать, когда цена высокая».

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По оперативным данным АО «Укртрансгаз», на 22 января запасы в хранилищах составляли 11,921 млрд куб. м. Морозная погода и умеренный импорт привели к среднесуточному подъему 1-22 января из хранилищ 88,8 млн куб. м газа, тогда как в прошлогодний январь среднесуточный отбор составлял 70,2 млн куб. м. Среднесуточный импорт Украиной в январе-2019 составляет около 7,5 млн куб. м, тогда как в январе-2018 страна импортировала 25,9 млн куб. м/сутки.

Нафтогаз України, Андрей Коболев, отопительный газ
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