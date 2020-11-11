Почти треть украинцев готовы навсегда уехать из страны

27,9% украинцев переехали бы на постоянное проживание в США или ЕС, если бы им сейчас без условий предоставили соответствующее гражданство, 68,7% не пошли бы на такой шаг.
Как свидетельствуют результаты проведенного с 17 по 24 октября опроса Киевского международного института социологии (КМИС), презентованного в среду на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина», при таких же условиях в любое место РФ для постоянно проживания поехали бы только 5,8% украинцев, а 91,7% не сделали бы этого.
Даже при условии получения $100 тыс. подъемных в РФ согласны переехать только 10,3% опрошенных, а 85,9% не согласны и на такой вариант.
В ходе исследования было опрошено 1502 респондента. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров на подконтрольной правительству Украины территории.
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