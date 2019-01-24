США намерены оставить правительство Мадуро без денег

Администрация США концентрирует на данном этапе внимание на том, чтобы попытаться отсечь правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро от источников доходов. Об этом сообщил в четверг в беседе с журналистами в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Его попросили прояснить смысл прозвучавших в среду заявлений правительства США о том, что оно рассматривает «все варианты действий» применительно к Венесуэле. Означает ли это, что Вашингтон готов применить военную силу в отношении правительства Мадуро, поинтересовались у советника американского лидера.

«Думаю, это заявление говорит само за себя. На чем мы сегодня концентрируем внимание, так это на отсоединении нелегитимного режима Мадуро от источника его доходов», — ответил Болтон.

Напомним, что вчера лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. К настоящему моменту Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама и некоторые другие страны.

В поддержку президента Николаса Мадуро высказываются Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.