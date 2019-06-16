Венесуэла подписала с Россией оборонный контракт на $209 млн

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заключил в мае с Россией оборонный контракт на сумму в $209 млн. Соответствующее сообщение в воскресенье разместил в Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мадуро крайне неэффективно распоряжался ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт с целью купить ее постоянную поддержку", - утверждал Болтон.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что третьи страны «не должны беспокоиться по поводу отношений России и Венесуэлы, право на сотрудничество следует уважать».

Напомним, что Россия поддерживает президента Николаса Мадуро, тогда как большинство стран Запада признали законным руководителем страны его оппонента Хуана Гуайдо.