Болтон рассказал, почему США вмешались в дела Венесуэлы

США приступили к активному противодействию властям Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, опасаясь угрозы усиления влияния в стране России, Китая, Кубы и Ирана, сообщил бывший советник американского лидера Джон Болтон.
Во вторник в свет вышли мемуары бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах.
"Автократический режим Мадуро был угрозой из-за его связей с Кубой и возможностей, которые он предоставлял России, Китаю и Ирану. Угроза Москвы была неоспорима, как военная, так и финансовая, поскольку она потратила значительные ресурсы, чтобы поддержать Мадуро, доминировать в нефтегазовой промышленности Венесуэлы в ущерб США. Пекин был не так уж далеко позади", - пишет Болтон в книге.
По его словам, вскоре после наступления 2019 года Трамп сказал ему, что он беспокоится о России и Китае: "Я не хочу сидеть и смотреть".
"Америка противостояла внешним угрозам в Западном полушарии со времен доктрины Монро, и настало время возродить ее после попыток (президента Барака) Обамы и (госсекретаря Джона) Керри похоронить ее", - отметил экс-советник.
Кроме того, он считает, что Венесуэла представляла угрозу для богатой углеводородами соседней Гайаны.
Болтон отмечает, что изначально Трамп даже рассматривал возможность переговоров с Мадуро, однако затем охладел к этой идее.
В понедельник президент США заявил, что готов к переговорам венесуэльским лидером только для того, чтобы обсудить его отставку.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Большинство стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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