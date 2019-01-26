Франция и Испания готовы признать Гуайдо президентом Венесуэлы

Париж готов признать президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой государства, если о проведении выборов в стране не будет объявлено в течение восьми дней, заявил в субботу президент Франции Эммануэль Макрон.

«Народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно определиться со своим будущим. Если о проведении выборов не будет объявлено в течение восьми дней, мы будем готовы признать (Хуана) Гуайдо как президента Венесуэлы для запуска политического процесса», — написал французский лидер в своем аккаунте в сети Twitter.

Он также отметил, что его страна ведет работу по этому вопросу с европейскими партнерами.

С аналогичным заявлением выступил сегодня и премьер Испании.

Власти Испании также признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства, если Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. Об этом заявил в субботу председатель правительства Испании Педро Санчес.

«Если в течение восьми дней не будет объявления о выборах, Испания признает Гуайдо президентом Венесуэлы», — отметил Санчес.

Напомним, что в среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуайдо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США».

К настоящему времени, помимо США, статус Гуайдо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.