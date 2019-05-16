Во Франции задержали одного из бывших главарей баскской группировки ETA, скрывавшегося 17 лет

Известный в Испании член баскской террористической группировки ETA Хосе Антонио Уррутикоичеа был задержан в четверг во Франции. Об этом сообщило МВД Испании.
По его информации, операция была проведена гражданской гвардией Испании совместно с французскими правоохранительными органами.
68-летний Уррутикоичеа, более известный как «Йосу Тернера», находился в бегах в течение 17 лет. В королевстве его называют «бывшим политическим главарем» группировки.
ETA («Страна басков и свобода») была основана в 1959 году и выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. В результате терактов, организованных ETA, погибли свыше 820 человек. Несмотря на объявление группировкой в 2011 году о прекращении вооруженной борьбы, правоохранительные органы Испании и Франции продолжают преследование членов ETA.
В начале мая 2018 года группировка объявила о полном прекращении своей деятельности.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016