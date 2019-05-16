Во Франции задержали одного из бывших главарей баскской группировки ETA, скрывавшегося 17 лет

Известный в Испании член баскской террористической группировки ETA Хосе Антонио Уррутикоичеа был задержан в четверг во Франции. Об этом сообщило МВД Испании.

По его информации, операция была проведена гражданской гвардией Испании совместно с французскими правоохранительными органами.

68-летний Уррутикоичеа, более известный как «Йосу Тернера», находился в бегах в течение 17 лет. В королевстве его называют «бывшим политическим главарем» группировки.

ETA («Страна басков и свобода») была основана в 1959 году и выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. В результате терактов, организованных ETA, погибли свыше 820 человек. Несмотря на объявление группировкой в 2011 году о прекращении вооруженной борьбы, правоохранительные органы Испании и Франции продолжают преследование членов ETA.

В начале мая 2018 года группировка объявила о полном прекращении своей деятельности.