Давос-2019: новый взгляд на Китай

Уже год, как торговый спор между США и Китаем держит в напряжении весь мир. Именно сейчас идут переговоры двух крупнейших экономик мира касательно поиска решения, и надежда на то, что встреча в Давосе будет способствовать определенной разрядке, была очень большой.

Впрочем, ничего не получилось, так как американский президент Дональд Трамп и его министры отказались от участия в экономическом форуме из-за «шатдауна», который до сегодняшнего дня продолжался в США.

Зато Китай направил в Давос многочисленную — крупнейшую за последние 40 лет — делегацию, возглавляемую заместителем главы КНР Ван Цишанем, которая была в этом году смой большой на форуме.

«Выпекать пирог вместе»

Ван Цишань использовал подиум для заявления о преданности глобальной торговле, открытым рынкам и международному сотрудничеству. «Вместе мы должны работать над тем, чтобы пирог был больше и его дележ происходил справедливо, — сказал он о мировой торговле. — И чего мы точно не должны делать, так это прекращать выпекание этого пирога».

Ван Цишань продолжил курс, начатый лидером Китая Си Цзиньпином на форуме в Давосе два года назад: тогда китайский лидер четко высказался за свободную торговлю и многосторонние торговые отношения, чем вызвал большую поддержку.

Однако со времени начала торгового конфликта между Китаем и США год назад много чего произошло. Спор сдерживает рост. Но прежде всего он изменил взгляд Запада на экономику Китая. Все больше говорится о том, что Китай до сих пор защищает от международной конкуренции части своей собственной экономики, а именно финансовый сектор.

Благодаря покупательной способности китайского среднего класса КНР начала еще больше интересовать западные фирмы. Немецкий автопроизводитель Volkswagen продает там каждый второй автомобиль. Американские фирмы также стремятся не только дешево производить в Китае, но и занять свое место на огромном китайском рынке.

«Сейчас эти компании жалуются на существующие ограничения доступа к рынку Китая, — говорит экономист и вице-председатель Банка международных расчетов Рагхурам Раджан. — Частично геополитическое напряжение является следствием напряжения между предприятиями».

Ведь многие китайские фирмы стали сильными конкурентами. Например, Huawei — производитель смартфонов и поставщик оборудования для немецкого Telekom. Или государственная химическая компания Sinochem, которой руководит Нин Гаонин. Эта компания вскоре объединится с Chemchina в великана стоимостью 120 млрд. долларов США.

«Несколько растерянные китайцы»

Еще несколько лет назад Нин Гаонин мог делать крупные приобретения в США. Сейчас это уже невозможно. «Мы все видим, какова ситуация сегодня, — сказал он в Давосе. — Китайские фирмы точно будут меньше инвестировать за рубежом». По словам китайского бизнесмена, экономика его страны выросла в том числе благодаря инвестициям из-за рубежа. «Китайцы сейчас несколько растеряны, — отметил он. — Китайцы думали, что их инвестиции за рубежом также ждут. Но сейчас они вынуждены констатировать, что это не так».

Благодаря изменению законодательства немецкое правительство также имеет возможность проще блокировать слияния или покупку немецких фирм. Это стало реакцией на то, что в 2016 году контроль над немецким производителем промышленных роботов Kuka Robote получил китайский производитель бытовой техники Midea, который потратил на приобретение акций более четырех миллиардов долларов США.

Китай как технологический гигант

В Европе ко всему это прибавляется еще и страх отстать от развития новых технологий. «Ни одна из десяти крупнейших компаний в сфере технологий не является европейской, рынок развивается в США и Китае», — отметила представительница Всемирного экономического форума в Давосе Мартина Ларкин во время презентации отчета о европейской конкурентоспособности.

По ее словам, европейцы плетутся сзади прежде всего в технологиях будущего, таких как «искусственный интеллект». «Здесь они должны нажать на газ», — убеждена Ларкин.

И много времени у Европы уже нет, поскольку Китай в развитии «искусственного интеллекта» взял бешеный темп. «Бизнес там буквально взрывается, — говорит Стивен Шварцман, глава влиятельной американской инвестиционной компании Blackstone. — Есть невероятное количество идей для новых предприятий в сфере „искусственного интеллекта“. К тому же в Китае огромное количество данных, которые для этого нужны. Так что это начало революции».

Технологии, доминирование на рынке, рабочие места и благосостояние — это темы, которые подпитывают политический конфликт с Китаем. Европейцы еще ставят на сотрудничество, США же взамен уже пробуют конфронтацию.

«Торговля потребует подстройки друг под друга, — убежден Шварцман. Но как долго продлится этот процесс адаптации, трудно предсказать. На это нужно время. Возможно, десятилетия», — подытожил он.

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