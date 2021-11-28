Польский премьер надеется, что ФРГ передумает по поводу «Северного потока 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что следующее правительство ФРГ займет более критическую позицию по отношению к «Северному потоку — 2». Об этом он заявил в интервью, выдержки из которого опубликовало в воскресенье агентство DPA.
Моравецкий полагает, что новому немецкому правительству следует «сделать все, чтобы „Северный поток — 2“ не стал инструментом в арсенале» России. «Это в том числе инструмент для манипуляции ценами на энергетику», — считает премьер Польши.
Нынешнее правительство ФРГ, которое как ожидается, сложит с себя полномочия уже в декабре, поддерживало газопровод. В новый Кабмин войдут «зеленые», которые известны своей критикой в адрес проекта. При этом в новом коалиционном соглашении «Северный поток — 2» вообще не упоминается. Там речь идет лишь о том, что все энергетические проекты должны соответствовать европейскому праву.
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