Премьер Польши раскритиковал позицию США по «Северному потоку – 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал эгоистичной занятую США позицию по проекту газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Белостоке.
«Изменение на 180 градусов позиции США по „Северному потоку — 2“ поразило многие страны. Я выражаю неодобрение, что наши союзники эгоистично подошли к строительству этого газопровода», — приводит слова премьера Польское агентство печати.
По словам Моравецкого, Польша всегда выступала против «Северного потока — 2». «С самого начала, когда родилась эта идея, мы пытались убедить наших американских и европейских союзников в том, что это проект, который помогает России вооружаться», — утверждал он.
«Мы знаем, что строительство этого газопровода, по всей вероятности, будет завершено. Однако мы в Польше в безопасности благодаря нашим превентивным действиям», — сказал Моравецкий, подчеркнув, что российский шантаж его стране не грозит.
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