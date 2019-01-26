Президент Сербии анонсировал начало строительства в стране ветки «Турецкого потока»

Президент Сербии Александр Вучич назвал сроки начала строительства продолжения газопровода «Турецкий» поток через территорию страны. «Очень скоро. В течение дней или недель», — заявил Вучич.
Ранее гендиректор сербской госкомпании Srbijagas Душан Баятович сообщал, что строительство газопровода от границы с Болгарией до границы с Венгрией должна начаться в марте, «если все пойдет хорошо».
Турция уже начала строить 130 км газопровода до болгарской границы, а Болгария — первые 40 км по своей территории, добавил гендиректор.
Россия рассчитывает на то, что сухопутный участок «Турецкого потока» будет построен до конца 2019 года, заявлял президент РФ Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 23 января.
Газопровод «Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря, одна из его нитей ведет в Турцию, другая — в Европу. Мощность обоих нитей составит 15,75 млрд куб. м газа в год, запуск «Турецкого потока» запланирован на конец 2019 года.
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