Нардепа от Блока Порошенко ограбили на парковке под Киевом

Нардепа от БПП Владимира Куренного в субботу ограбили на парковке МегаМаркета в Ходосеевке Киевской области. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Практически у входа в МегаМаркет (я парковался, чтобы пойти за покупками) как будто из-под земли выскочил некто и молниеносно, разбив боковое стекло у пассажирского сидения, выхватил сумку, сел в машину и на глазах огромного количества людей, включая, кстати, и охрану МегаМаркета, умчался», — рассказал нардеп.
При этом сообщник грабителя пробил ножом заднее колесо машины депутата.
«К глубокому разочарованию этих отморозков, в сумке кроме лэптопа и моих документов, ничего не было. Ну ещё оправа для очков и телефон Нокиа 3310, а также лекарства», — рассказал Куренной.
Он также добавил, что в сумке было разрешение на пистолет, однако самого пистолета не было.
«Нужно признать, что полиция прибыла очень быстро. И буквально через каких-то пару часов мне сообщили, что документы и футляр с очками найдены. Воры их где-то выбросили», — добавил депутат.
При этом он добавил, что шесть лет назад на этой же парковке у него пытались угнать машину.
Напомним, что Куренной зашел в Раду вместо депутата Ирины Фриз, которую назначили на должность министра по делам ветеранов. Он уже был нардепом двух созывов. При этом в 2006-2007он был нардепом от Блока Юлии Тимошенко и возглавлял Одесский областной штаб БЮТ.
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