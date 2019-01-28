Войти
Украина не будет регистрировать на выборы наблюдателей от России
официально
Украина не будет регистрировать на выборы наблюдателей от России
Гройсман заявил о подписании с Норвегией контрактов на $1,5 млрд
инвестиции
Гройсман заявил о подписании с Норвегией контрактов на $1,5 млрд

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

гаджеты
RSS

Фитнес-трекеры показывают завышенное количество сожженных калорий

765
Фитнес-трекеры показывают завышенное количество сожженных калорий

Ученые из университета Аберистуита (Уэльс) обнаружили, что все устройства стоимостью от 25 до 100 долларов давали неточные данные во время ходьбы и бега, сообщает BBC.

Доктор Рис Тэтчер сказал, что устройства показали тенденцию к завышению показателей.

Компания-производитель трекеров Fitbit заявила, что ее продукт создан на основе «большого количества исследований», а другие компании утверждают, что их трекеры «не являются медицинскими приборами».

В ходе тестов исследователи измеряли количество кислорода, которое человек использовал в течение десяти минут ходьбы и бега на беговой дорожке, прежде чем сравнивать результаты с данными различных фитнес-трекеров.

Fitbit Charge 2, который является одним из самых распространенных фитнес-трекеров на рынке Великобритании, был довольно точен в измерении сожженных калорий во время бега, занижая показатели на 4%. Но при измерении во время ходьбы он завышал данные более чем на 50%.

Более дешевые устройства — Letscom HR и Letsfit — занижали количество сожженных калорий во время бега на 33% и 40% соответственно.

Но оба оказались точнее при ходьбе. Letscom завысил показатели на 15,7%, тогда как результат Letsfit был лишь на 2% выше реальных показателей.

Читайте также: Lifecell принудительно переводит абонентов на более дорогие тарифные планы

«Если вы хотите знать точное количество калорий, которое вы сжигаете во время тренировки, то не имеет значения, какое устройство используете, вы должны интерпретировать данные с определенной осторожностью», — сказал BBC доктор Тэтчер.

Он добавил, что неточности не так важны, если данные используются как мотивационный инструмент или для отслеживания прогресса.

фитнес, исследование, фитнес-трекер
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 28 января 2019
Воскресенье, 27 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Одиночество в... Давосе

Давос-2019. Живописные швейцарские виды за окном. И... сплошное безразличие всех. Мы явно вызываем сожаление. Не интерес, не соучастие, не желание дискутировать о будущем, но банальную такую жалость. Всего несколько лет назад нас реально считали самой крутой европейской «точкой роста». Очень многообещающей. Сейчас же нас откровенно стесняются и даже подчёркнуто игнорируют.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

И снова о госбанках

По состоянию на 01.12.2018 на государственные банки приходилось 55% чистых активов банковской системы и приблизительно 63% депозитов населения. Такая статистика ясно показывала, что госбанки по-прежнему могли оказывать определяющее влияние на банковскую систему Украины, и если не открыто надиктовывать условия для негосударственных банков, то, во всяком случае, устанавливать негласные правила игры на рынке.
Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

11 причин бросить работу в 2019 году

Спросите себя, каков ваш идеальный день? Какие фотографии на вашем телефоне? То, что вы фотографируете чаще всего, может содержать подсказку. Что делает вас более энергичными? Перечислите все, что вы делали в прошлом месяце, а затем оцените это по тому, насколько вы были счастливы. Все это приводит к подсказкам относительно вашей цели.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016