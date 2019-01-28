Фитнес-трекеры показывают завышенное количество сожженных калорий

Ученые из университета Аберистуита (Уэльс) обнаружили, что все устройства стоимостью от 25 до 100 долларов давали неточные данные во время ходьбы и бега, сообщает BBC.

Доктор Рис Тэтчер сказал, что устройства показали тенденцию к завышению показателей.

Компания-производитель трекеров Fitbit заявила, что ее продукт создан на основе «большого количества исследований», а другие компании утверждают, что их трекеры «не являются медицинскими приборами».

В ходе тестов исследователи измеряли количество кислорода, которое человек использовал в течение десяти минут ходьбы и бега на беговой дорожке, прежде чем сравнивать результаты с данными различных фитнес-трекеров.

Fitbit Charge 2, который является одним из самых распространенных фитнес-трекеров на рынке Великобритании, был довольно точен в измерении сожженных калорий во время бега, занижая показатели на 4%. Но при измерении во время ходьбы он завышал данные более чем на 50%.

Более дешевые устройства — Letscom HR и Letsfit — занижали количество сожженных калорий во время бега на 33% и 40% соответственно.

Но оба оказались точнее при ходьбе. Letscom завысил показатели на 15,7%, тогда как результат Letsfit был лишь на 2% выше реальных показателей.

«Если вы хотите знать точное количество калорий, которое вы сжигаете во время тренировки, то не имеет значения, какое устройство используете, вы должны интерпретировать данные с определенной осторожностью», — сказал BBC доктор Тэтчер.

Он добавил, что неточности не так важны, если данные используются как мотивационный инструмент или для отслеживания прогресса.