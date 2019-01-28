Lifecell принудительно переводит абонентов на более дорогие тарифные планы

С 5 февраля 2019 мобильный оператор lifecell фактически повысит стоимость услуг для ряда своих абонентов, которые сейчас подключены к тарифным планам «3G Гаджет», «3G + Гаджет», «3G + Гаджет 2017», «life :) Online». Это следует из сообщения на сайте оператора.

«С 5 февраля 2019 состоится закрытие тарифных планов „3G Гаджет“, „3G + Гаджет“, „3G +Гаджет 2017“, „life :) Online“. Абонентов будут переведены на условия тарифного плана „Гаджет“», — говорится в сообщении.

При этом, стоимость тарифного плана «Гаджет» составляет 100 грн/4 недели.

Стоимость пакетов услуг в рамках тарифных планов «3G Гаджет», «3G + Гаджет», «3G + Гаджет 2017» составляла 50 грн/4 недели.

В то же время, напоминает мобильный оператор, до 25 марта 2019 абоненты могут бесплатно перейти на любой другой тариф, открытый для подключения, или создать свой персональный тариф «хендмейд».