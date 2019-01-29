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В США пообещали лишить режим Мадуро доходов

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В США пообещали лишить режим Мадуро доходов

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон будет и далее использовать все средства, чтобы лишить режим Николаса Мадуро доходов. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы продолжим использовать все доступные средства, чтобы лишить нелегитимный режим Мадуро источников доходов и обеспечить временного президента Гуайдо и народ Венесуэлы ресурсами и поддержкой, которые нужны им для восстановления демократии в Венесуэле», — написал Болтон.

Ранее США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Болтон заявил тогда, что США заблокируют $7 млрд в ее активах «плюс более $11 млрд потерянных экспортных поступлений».

В тот же день глава национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности президента, объявил о грядущей смене руководства национальной нефтяной компании PDVSA и ее американского подразделения Citgo. Он распорядился начать процедуру взятия под контроль зарубежных активов Венесуэлы.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что новые санкции США направлены на получение контроля над Citgo. «Сегодня Соединенные Штаты решили украсть Citgo у Венесуэлы», — сказал он. По словам Мадуро, PDVSA примет необходимые юридические и политические меры для защиты интересов Венесуэлы в США.

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Как отмечало агентство Reuters, крупнейший зарубежный актив Венесуэлы американская компания Citgo Holdings попала в тяжелое положение. Держатели облигаций PDVSA, срок погашения которых истекает в 2020 году, должны в конце апреля получить выплаты в размере $72 млн. Однако эти облигации обеспечены пакетом акций Citgo Holdings в размере 50,1%. Если платеж не будет выполнен, кредиторы смогут получить контроль над компанией.

Американские санкции заблокировали счета PDVSA и Citgo Holdings в США: на них разрешили перечислять деньги, однако запретили переводы из дочерней компании в материнскую. Таким образом, PDVSA, не получив деньги Citgo, может не выполнить своих обязательств.

Венесуэла, Николас Мадуро, Джон Болтон
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