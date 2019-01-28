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Стало известно, когда Болгария может ввести евро

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Стало известно, когда Болгария может ввести евро

Болгария может ввести евро уже в январе 2022 года. Об этом заявил министр финансов Владислав Горанов в понедельник, пишет Reuters.

Срок, который очертил министр, несколько оптимистичнее спрогнозированного еврокомиссаром, ответственным за единую валюту. Валдис Домбровскис заявил 18 января, что Болгария, которая присоединилась к Европейскому союзу 2007 в году, будет вынуждена ждать по крайней мере до середины 2022 года, чтобы присоединиться к евро.

Но Горанов надеется, что летом этого года Болгарии позволят вступить в банковский союз блока и Механизм валютного курса (ERM-2), участие в котором в течение двух лет является предпосылкой для введения евро. Валюта Болгарии лев уже привязана к евро.

«Я — умеренный оптимист, что в июле, если все будет в порядке с проверкой качества активов и стресс-тестами, у нас будет повод подать заявление на вступление в ERM и ожидать положительного результата», — заявил Горанов.

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«Самый короткий путь к евро — это два года в ERM-2, а затем — до года для дополнительных корректировок. Наиболее оптимистичным вариантом присоединения может быть 1 января 2022», — добавил он.

Источник

евро, Болгария
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