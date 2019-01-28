Стало известно, когда Болгария может ввести евро

Болгария может ввести евро уже в январе 2022 года. Об этом заявил министр финансов Владислав Горанов в понедельник, пишет Reuters.
Срок, который очертил министр, несколько оптимистичнее спрогнозированного еврокомиссаром, ответственным за единую валюту. Валдис Домбровскис заявил 18 января, что Болгария, которая присоединилась к Европейскому союзу 2007 в году, будет вынуждена ждать по крайней мере до середины 2022 года, чтобы присоединиться к евро.
Но Горанов надеется, что летом этого года Болгарии позволят вступить в банковский союз блока и Механизм валютного курса (ERM-2), участие в котором в течение двух лет является предпосылкой для введения евро. Валюта Болгарии лев уже привязана к евро.
«Я — умеренный оптимист, что в июле, если все будет в порядке с проверкой качества активов и стресс-тестами, у нас будет повод подать заявление на вступление в ERM и ожидать положительного результата», — заявил Горанов.
«Самый короткий путь к евро — это два года в ERM-2, а затем — до года для дополнительных корректировок. Наиболее оптимистичным вариантом присоединения может быть 1 января 2022», — добавил он.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016