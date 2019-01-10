США заявили о непризнании инаугурации президента Венесуэлы Мадуро

США не признают инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и продолжат усиливать давление на власти страны. Об этом написал в четверг на своей странице в Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«США не признают нелегитимную инаугурацию диктатуры Мадуро. Мы продолжим усиливать давление на коррумпированный режим, поддерживать демократическую Национальную ассамблею и призывать к демократии и свободе в Венесуэле», — написал он.

Как ранее заявил заместитель руководитель пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино, США считают Национальную ассамблею (однопалатный парламент) Венесуэлы единственным легитимной властной структурой в стране. Этот законодательный орган находится под контролем политических противников Мадуро, однако он уже несколько лет исключен из процесса принятия решений. В июле 2017 года в Венесуэле по решению главы государства была созвана Конституционная ассамблея, куда не вошел ни один представитель оппозиции. Большинство государств региона ее не признают.