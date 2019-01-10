США заявили о непризнании инаугурации президента Венесуэлы Мадуро

США не признают инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и продолжат усиливать давление на власти страны. Об этом написал в четверг на своей странице в Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
«США не признают нелегитимную инаугурацию диктатуры Мадуро. Мы продолжим усиливать давление на коррумпированный режим, поддерживать демократическую Национальную ассамблею и призывать к демократии и свободе в Венесуэле», — написал он.
Как ранее заявил заместитель руководитель пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино, США считают Национальную ассамблею (однопалатный парламент) Венесуэлы единственным легитимной властной структурой в стране. Этот законодательный орган находится под контролем политических противников Мадуро, однако он уже несколько лет исключен из процесса принятия решений. В июле 2017 года в Венесуэле по решению главы государства была созвана Конституционная ассамблея, куда не вошел ни один представитель оппозиции. Большинство государств региона ее не признают.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016