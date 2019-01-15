Парламент Венесуэлы объявил президента Мадуро узурпатором

Национальная ассамблея Венесуэлы, большинство в котором принадлежит оппозиции, во вторник обратилась к другим странам с просьбой заморозить банковские счета, принадлежащие администрации президента Николаса Мадуро, передает Reuters.

По данным агентства, призыв не допустить перемещения ликвидных активов Венесуэлы обращен к США, Европейскому Союзу и соседним странам Латинской Америки, таким как Чили и Бразилия.

Незадолго до этого ассамблея также приняла заявление об узурпации власти в стране Мадуро, сообщается на ее сайте. Согласно решению парламента, все действия президента с момента его инаугурации объявляются вне закона.

Депутаты считают, что в стране образовался вакуум власти, и обязанности главы государства в таких условиях должен выполнять спикер парламента Хуан Гуайдо — на прошлой неделе его ненадолго задержали спецслужбы без объяснения причин.

Президентские выборы в стране состоялись еще в мае 2018 года, ЦИК страны отдал победу Мадуро с результатом 68% при явке в 46%. Венесуэльская оппозиция результаты выборов признать отказалась, так же поступили США и многие другие страны. Госсекретарь США Майк Помпео 10 января заявил, что Мадуро узурпировал власть в стране.

Телеканал CNN, ссылаясь на знакомых с ситуацией источников, сообщил ранее во вторник, что президент США Дональд Трамп может признать Гуайдо законным лидером Венесуэлы.