Парламент Венесуэлы объявил президента Мадуро узурпатором

Национальная ассамблея Венесуэлы, большинство в котором принадлежит оппозиции, во вторник обратилась к другим странам с просьбой заморозить банковские счета, принадлежащие администрации президента Николаса Мадуро, передает Reuters.
По данным агентства, призыв не допустить перемещения ликвидных активов Венесуэлы обращен к США, Европейскому Союзу и соседним странам Латинской Америки, таким как Чили и Бразилия.
Незадолго до этого ассамблея также приняла заявление об узурпации власти в стране Мадуро, сообщается на ее сайте. Согласно решению парламента, все действия президента с момента его инаугурации объявляются вне закона.
Депутаты считают, что в стране образовался вакуум власти, и обязанности главы государства в таких условиях должен выполнять спикер парламента Хуан Гуайдо — на прошлой неделе его ненадолго задержали спецслужбы без объяснения причин.
Президентские выборы в стране состоялись еще в мае 2018 года, ЦИК страны отдал победу Мадуро с результатом 68% при явке в 46%. Венесуэльская оппозиция результаты выборов признать отказалась, так же поступили США и многие другие страны. Госсекретарь США Майк Помпео 10 января заявил, что Мадуро узурпировал власть в стране.
Телеканал CNN, ссылаясь на знакомых с ситуацией источников, сообщил ранее во вторник, что президент США Дональд Трамп может признать Гуайдо законным лидером Венесуэлы.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016