Гуайдо пообщался с Трампом о гуманитарной ситуации в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции также подтвердил переговоры с руководителями других стран региона и мира. Ранее США пообещали предоставить Венесуэле гуманитарную помощь на сумму более $20 млн.

Председатель однопалатного парламента (Национальной ассамблеи) Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным главой республики, пообщался с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сам Гуайдо рассказал в интервью телеканалу CNN.

«Да, мы говорили с президентом Трампом и с другими лидерами стран региона и мира», — сказал Гуайдо. Основное внимание было уделено путям выхода из гуманитарного кризиса в Венесуэле. Отвечая на вопрос, обсуждали ли они с Трампом возможность военного решения ситуации в Венесуэле, Гуаидо заявил, что сосредоточен «на людях, которые находятся в чрезвычайной гуманитарной ситуации».

Гуайдо 26 января заявлял, что Венесуэла переживает гуманитарный кризис, в республике каждый день умирают дети. Он призвал найти быстрое решение сложившейся ситуации в стране и в кратчайшие сроки провести досрочные выборы. Госсекретарь США Майк Помпео пообещал оказать гуманитарную помощь Венесуэле на сумму более $20 млн.