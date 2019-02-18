Трамп выступит с обращением к военным Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в понедельник выступит с призывом к венесуэльским военнослужащим пропустить конвой с гуманитарной помощью на территорию Боливарианской Республики. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
«Военнослужащие и силы безопасности должны слушать президента Гуайдо и разрешить доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу», — отметила она, говоря о темах, которые затронет глава государства во время своего выступления в Международном университете штата Флорида в Майами.
Трамп, по словам Сандерс, подчеркнет, что «военнослужащие Венесуэлы должны сделать четкий выбор — стремиться к демократии ради своего будущего и будущего своих семей или же потерять все то, что у них есть». Соединенные Штаты, подчеркнет президент, знают, в каких странах «военнослужащие республики и их семьи прячут свои деньги».
Глава Белого дома в очередной раз заявит о своей «решительной поддержке» лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. «Нынешний путь к демократии необратим... Венесуэла не должна быть марионеточным государством Кубы», — объявит американский лидер.
По его версии, «успешный мирный переходный процесс к демократии в Венесуэле поможет продвижению демократии в Никарагуа и на Кубе». Как отмечает пресс-секретарь, Трамп заявит, что США «проложили путь к первому полностью демократическому полушарию в истории человечества».
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