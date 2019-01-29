Порошенко заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Президент Украины Петр Порошенко официально выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах.

«Я принял решение быть кандидатом еще раз», — заявил он во вторник на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», который проходит в Международном выставочном центре в Киеве.

Глава государства отметил, что «просит у избирателей мандат на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, независимости Украины».

На предстоящие выборы глава государства идет как самовыдвиженец.

Перед тем как на сцену вышел Порошенко, собравшимся показали видеоролик, в котором были перечислены достижения президента, среди которых — заключение договора об ассоциации с ЕС и создание независимой Православной церкви Украины.

«2019-й — год, когда победит или Порошенко или Путин, — говорится в ролике. — Проголосовать за Порошенко — значит спасти государство». Также в ролике было сказано о том, что в 2023 году начнется вступление Украины в Евросоюз и НАТО.