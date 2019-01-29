Суд обязал «Нафтогаз» раскрыть информацию о «стокгольмских» премиях

Окружной административный суд Киева обязал НАК «Нафтогаз Украины» раскрыть информацию о премиях сотрудников, которые были получены в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским «Газпромом». Об этом сообщается на Facebook странице общественной организации «Украинский институт по правам человека».
«Решением от 22 января (дело № 826/14346/18) суд удовлетворил иск к „Нафтогазу“ о предоставлении информации о фамилиях, именах и должностях всех сотрудников и членов правления компании, получивших премии в связи с победой в Стокгольмском суде, а также копии соответствующих документов», — говорится в сообщении.
«Нафтогаз» считает, что такая информация является конфиденциальной информацией и сведениями об отношениях имущественного характера, которые не могут быть обнародованы без согласия лица«, — сообщает организация.
Согласно сообщению, проанализировав законодательство о доступе к публичной информации, суд не установил наличие правовых оснований для отказа в предоставлении такой информации.
«Уже не первый раз суд указывает „Нафтогазу“ на то, что сведения о зарплате, премии, материальной помощи, любые другие выплаты руководству предприятия являются информацией, представляющей общественный интерес и в понимании Закона „О доступе к публичной информации“ является публичной информацией», — заявили в пресс-службе.
«Следовательно, ждем вступления решения в законную силу и исполнения», — говорится в сообщении.
Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Наблюдательный совет «Нафтогаза» проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом.
Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша, таким образом, правлению «Нафтогаза» подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016