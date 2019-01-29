Войти
Гройсман поддержал Порошенко на выборах
позиция
Гройсман поддержал Порошенко на выборах
Порошенко назвал сроки подачи Украиной заявки на вступление в ЕС
евроинтеграция
Порошенко назвал сроки подачи Украиной заявки на вступление в ЕС

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

правосудие
RSS

Суд обязал «Нафтогаз» раскрыть информацию о «стокгольмских» премиях

310
Суд обязал «Нафтогаз» раскрыть информацию о «стокгольмских» премиях

Окружной административный суд Киева обязал НАК «Нафтогаз Украины» раскрыть информацию о премиях сотрудников, которые были получены в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским «Газпромом». Об этом сообщается на Facebook странице общественной организации «Украинский институт по правам человека».

«Решением от 22 января (дело № 826/14346/18) суд удовлетворил иск к „Нафтогазу“ о предоставлении информации о фамилиях, именах и должностях всех сотрудников и членов правления компании, получивших премии в связи с победой в Стокгольмском суде, а также копии соответствующих документов», — говорится в сообщении.

«Нафтогаз» считает, что такая информация является конфиденциальной информацией и сведениями об отношениях имущественного характера, которые не могут быть обнародованы без согласия лица«, — сообщает организация.

Согласно сообщению, проанализировав законодательство о доступе к публичной информации, суд не установил наличие правовых оснований для отказа в предоставлении такой информации.

«Уже не первый раз суд указывает „Нафтогазу“ на то, что сведения о зарплате, премии, материальной помощи, любые другие выплаты руководству предприятия являются информацией, представляющей общественный интерес и в понимании Закона „О доступе к публичной информации“ является публичной информацией», — заявили в пресс-службе.

«Следовательно, ждем вступления решения в законную силу и исполнения», — говорится в сообщении.

Читайте также: «Аграрная сверхдержава»: Порошенко назвал стратегические приоритеты украинской экономики

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Наблюдательный совет «Нафтогаза» проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша, таким образом, правлению «Нафтогаза» подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

Нафтогаз України
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 29 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Живите на пределе!

В борьбе со всеми моими многочисленными проблемами, в работе над новыми привычками, в процессе написания книг и обучения других я обнаружил кое-что очень полезное для роста, обучения и познания. Я называю это «Правило предела». Вот оно: проводите большую часть времени на пределе возможностей. И это поможет вам значительно вырасти со временем.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Одиночество в... Давосе

Давос-2019. Живописные швейцарские виды за окном. И... сплошное безразличие всех. Мы явно вызываем сожаление. Не интерес, не соучастие, не желание дискутировать о будущем, но банальную такую жалость. Всего несколько лет назад нас реально считали самой крутой европейской «точкой роста». Очень многообещающей. Сейчас же нас откровенно стесняются и даже подчёркнуто игнорируют.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

И снова о госбанках

По состоянию на 01.12.2018 на государственные банки приходилось 55% чистых активов банковской системы и приблизительно 63% депозитов населения. Такая статистика ясно показывала, что госбанки по-прежнему могли оказывать определяющее влияние на банковскую систему Украины, и если не открыто надиктовывать условия для негосударственных банков, то, во всяком случае, устанавливать негласные правила игры на рынке.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016