Суд обязал «Нафтогаз» раскрыть информацию о «стокгольмских» премиях

Окружной административный суд Киева обязал НАК «Нафтогаз Украины» раскрыть информацию о премиях сотрудников, которые были получены в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским «Газпромом». Об этом сообщается на Facebook странице общественной организации «Украинский институт по правам человека».

«Решением от 22 января (дело № 826/14346/18) суд удовлетворил иск к „Нафтогазу“ о предоставлении информации о фамилиях, именах и должностях всех сотрудников и членов правления компании, получивших премии в связи с победой в Стокгольмском суде, а также копии соответствующих документов», — говорится в сообщении.

«Нафтогаз» считает, что такая информация является конфиденциальной информацией и сведениями об отношениях имущественного характера, которые не могут быть обнародованы без согласия лица«, — сообщает организация.

Согласно сообщению, проанализировав законодательство о доступе к публичной информации, суд не установил наличие правовых оснований для отказа в предоставлении такой информации.

«Уже не первый раз суд указывает „Нафтогазу“ на то, что сведения о зарплате, премии, материальной помощи, любые другие выплаты руководству предприятия являются информацией, представляющей общественный интерес и в понимании Закона „О доступе к публичной информации“ является публичной информацией», — заявили в пресс-службе.

«Следовательно, ждем вступления решения в законную силу и исполнения», — говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Наблюдательный совет «Нафтогаза» проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша, таким образом, правлению «Нафтогаза» подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.