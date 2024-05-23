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Свириденко: Україна та ЄС підписали угоду щодо фінансування в межах Ukraine Facility

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Перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко та комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї у середу, 22 травня, підписали Рамкову угоду щодо фінансування з боку Європейського Союзу в межах реалізації Ukraine Facility.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України, передає Укрінформ.

«Угода визначає практичні параметри фінансової підтримки в рамках Ukraine Facility – це інструкція, за якою здійснюватиметься координація, моніторинг, звітування та багато іншого. Здебільшого вона відображає процедури, які будуть спрямовані на ефективне, прозоре та підзвітне використання фінансових ресурсів, що є необхідною умовою для подальшої європейської інтеграції», - зазначила Свириденко.

Відповідно до Угоди Україна зобов'язується забезпечити високий рівень прозорості та контролю у використанні коштів, наданих Європейським Союзом та захист його фінансових інтересів. Це включає запровадження системи управління та контролю, регулярне звітування, дотримання санкційних вимог ЄС, боротьбу з корупцією.

Угода також передбачає тісну взаємодію між органами державної влади України та інституціями ЄС, що також сприятиме європейській інтеграції. Для цього Україна буде активно співпрацювати з Європейською комісією, Європейським бюро боротьби з шахрайством (OLAF) та Європейським судом аудиторів. Зокрема, залучені органи здійснюватимуть обмін інформацією про використання коштів, координуватимуть свої дії щодо впровадження фінансових ініціатив, проводитимуть спільні аудити та перевірки, а також розроблятимуть і впроваджуватимуть заходи для запобігання корупції та шахрайству.

Національний координатор, а саме Міністерство економіки, стане ключовим органом взаємодії з Європейською комісією та забезпечуватиме ефективне управління та моніторинг використання коштів, наданих Європейським Союзом. Зокрема, Національний координатор відповідатиме за підготовку та подання звітів, а також перевірку виконання кроків Плану України, прийнятого для Ukraine Facility.

Угода також передбачає створення Аудиторської ради, до складу ради увійдуть професійні аудитори, експерти з фінансового контролю, а також антикорупційні експерти. Рада забезпечуватиме ефективний аудит і моніторинг та співпрацюватиме з іншими наглядовими та антикорупційними органами для забезпечення комплексного підходу до контролю за використанням коштів.

Свириденко, Ukraine Facility
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