МО України: Розробка застосунку Резерв+ коштувала понад 3 млн грн

Розробка застосунку Резерв+ коштувала близько $86 тис. або 3 413 448 грн з урахуванням податку на додану вартість.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю Forbes.
Розробляли додаток за донорські кошти, а саме - за кошти благодійного фонду, що коштувало значно дешевше, сказала посадовець.
"Не можна сказати, що ми тут на чомусь зекономили. Вартість однієї години роботи розробника може сильно відрізнятися. Але застосунок потрібно буде розвивати, тож не виключено, що вартість із нарощуванням функціонала виросте", - сказала Черногоренко.
Над розробкою програми працювали кілька команд, оскільки варто було здійснити великий обсяг роботи з синхронізації з реєстрами, а також підготувати систему "Оберіг" до великого навантаження.
У розробці допомагали й інші міністерства, зокрема - внутрішніх справ, розповіла заступниця міністра.
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