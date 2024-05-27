МО Британії: Харківський фронт стабілізувався

Україна стабілізувала російський наступ на Харківському напрямку.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі Х (Twitter).

Зазначається, що росіяни продовжують атакувати Вовчанськ, ЗСУ відбивають більшість атак.

росіяни, ймовірно, контролюють село Бугруватка на півночі Харківської області та намагаються встановити контроль над сусідньою переправою через річку Сіверський Донець. Це загрожує флангу та тилу українських сил, що обороняються у самому Вовчанську.

Також російська армія атакує у напрямку села Липці, але істотного прогресу немає.

Розвідка нагадує, що 17 травня путін заявив, що російські війська мають створити "буферну зону" безпеки в Харківській області. Але наразі їм це не вдалося, додали у відомстві.

"Північний харківський фронт, ймовірно, стабілізувався, а російський територіальний контроль фрагментований і не об’єднаний. Успіх росії на цій осі буде обмеженим протягом наступного тижня, оскільки початковий імпульс росії було стримано українським опором", - заявили у розвідці.