США приймут участь у Саміті миру, однак наразі невідомо, хто саме поїде, - ЗМІ

У США заявили, що їхня країна буде представлена на Саміті миру у Швейцарії наступного місяця, однак наразі невідомо, хто саме поїде.

Про це агентству Reuters розповів неназваний американський посадовець, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовника агентства, Сполучені Штати візьмуть участь у саміті, однак він відмовився повідомити, хто і на якому рівні.

Наразі свою участь у саміті підтвердили представники понад 80 країн.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав лідерів США і Китаю особисто взяти участь у Саміті миру.