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Парламент може розширити повноваження органів місцевого самоврядування

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Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України (реєстр. №9559-д).

Про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

Зазначається, що комітет ухвалив висновок рекомендувати Парламенту прийняти проєкт №9559-д в другому читанні та в цілому.

Підготовленим до другого читання законопроєктом пропонується внести зміни до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про запобігання корупції" з метою розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони у період дії воєнного чи надзвичайного стану, а також врегулювання порядку проведення дистанційних засідань органів місцевого самоврядування.

Законопроєкт передбачає надання повноважень виконавчим органам сільських, селищних, міських рад щодо будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Крім того, вони зможуть приймати рішення щодо затвердження місцевих бюджетів та внесення до них змін, затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів до відповідних місцевих бюджетів у разі тимчасової окупації територіальної громади та неутворення військової адміністрації.

Також законопроєкт забезпечить можливість призначення сільського, селищного, міського голови на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) без звільнення із займаної посади, можливостей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою, або у разі призупинення дії трудового договору, бути призначеними на посади в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, військових адміністраціях, юридичних особах публічного права.

Крім того, законопроєкт розширить організаційну спроможність керівництва обласною, районною радою в умовах воєнного стану при вакантності посади голови цієї ради.

парламент
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