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Чернєв: В Білому домі вже почали обговорювати рішення про надання Україні дозволу бити по території росії

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Із США надходять неофіційні сигнали, що в Білому домі вже почали обговорювати рішення про надання Україні дозволу бити американською зброєю по території росії, хоча консенсусу ще немає.

Про це заявив народний депутат Єгор Чернєв, який є головою постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО у своєму Telegram-каналі.

За його словами, у неформальних бесідах в кулуарах Парламентської асамблеї НАТО американці кажуть, що у Білому домі вже "пішов процес" щодо дозволу Україні бити по території Росії американською зброєю.

"Проблема поки що полягає в тому, що рішення там приймаються командою, в якій зараз немає консенсусу. Але тиснуть з усіх боків. Шанси є, тож не збавляємо обертів", – додав Чернєв.

Чернєв
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