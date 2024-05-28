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ДБР розпочало розслідування за фактом прориву військами рф державного кордону в Харківській області

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Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування за фактом прориву військами рф державного кордону в Харківській області.

"10 травня 2024 року окупанти під час штурмів українських позицій зуміли прорвати перший ешелон оборони та захопити кілька населених пунктів уздовж лінії кордону України з рф, завдавши втрат ЗСУ та мирному населенню", - йдеться в повідомленні відомства.

У повідомленні наголошується, що з урахуванням резонансу кримінального провадження до розслідування залучено найкращих слідчих і керівництво Головного слідчого управління ДБР, співробітники бюро активно взаємодіють із підрозділами СБУ, також є повна комунікація та підтримка з боку Генерального штабу ЗСУ, ОТУ "Харків" і ОСУВ "Хортиця".

"У межах досудового розслідування бюро комплексно перевіряє рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо. Також перевіряються дії керівництва усіх ланок у регіоні в ході наступальних дій противника, до та після них, досліджуються можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ", - заявляють у відомстві.

За інформацією бюро, наразі вже встановлено похвилинний розвиток подій, призначено низку важливих експертиз, які планується завершити найближчим часом.

Попередня кваліфікація — самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби (ст. 429, ч. 4 ст. 425 КК України).

"Усі процесуальні дії проводяться з урахуванням реальної обстановки в місцях дислокацій підрозділів та без шкоди для виконання ними бойових завдань", - зазначається в повідомленні.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

оборона, ДБР, Харківська область
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