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ISW: рф готується до ймовірної війни з НАТО

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російська федерація готується до ймовірної війни з Північноатлантичним союзом (НАТО) і намагається завоювати Україну, щоб використати її ресурсний потенціал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що кремль розглядатиме все, окрім капітуляції України, як екзистенційну загрозу для здатності росії вести війну з Альянсом.

Також російські військові лідери, які планують війну проти НАТО, повинні будуть припустити, що Україна може вступити в таку війну від імені Союзу, незалежно від статусу членства України в Альянсу.

Аналітики ISW вважають, що фронт із НАТО вздовж усього західного кордону росії з Європою, ставить перед російськими військовими серйозні виклики. Натомість поразка України дозволила б агресору розгорнути власні сили вздовж усього східного флангу Європи від Чорного моря до Фінляндії.

"Перемога в Україні не лише усунула б загрозу України як потенційного супротивника під час можливої війни з НАТО, але й забезпечила б росію додатковими ресурсами та людьми, необхідними для широкомасштабної конфронтації з Альянсом", - йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що незалежно від того, як перемога росії розділить Україну між російською анексією та підконтрольною Кремлю маріонетковою державою, яка стане наслідком бажаної для путіна зміни режиму, росія отримає доступ до мільйонів людей, яких вона зможе примусити до військової служби, а також до більшої частини ресурсів і промислового потенціалу України.

"Тому путін і кремль, ймовірно, розглядають перемогу в Україні як передумову для ведення війни з НАТО. А будь-яке припинення вогню або врегулювання шляхом переговорів, що не передбачає повної капітуляції України, - як тимчасову паузу в їхніх зусиллях зі знищення незалежної української держави", - зазначається у звіті ISW.

ISW
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