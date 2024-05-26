Столтенберг: НАТО має посилити підтримку України на довгостроковій основі

Північноатлантичний Альянс має посилити підтримку України на довгостроковій основі, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, говорячи про підготовку до чергового саміту країн-членів, що відбудеться в середині липня у Вашингтоні.
Як передає Укрінформ, про це він сказав у інтерв’ю Welt.
«Ми повинні гарантувати, що наше стримування і оборона мають достатні ресурси, – зазначив він. – НАТО готується відігравати набагато більшу роль у координації підтримки безпеки й військових тренувань для України».
За словами Столтенберга, це потребує «довгострокових фінансових зобов'язань, щоб поставити нашу підтримку на більш надійну й чітко передбачувану основу».
Він закликав країни НАТО надавати значно більше допомоги Україні.
«Для України ще не пізно перемогти, – пояснив він. – Ми повинні надсилати більше озброєнь і боєприпасів в Україну, включаючи системи протиповітряної оборони й далекобійну зброю».
Союзники повинні мати плани поповнення військових запасів і нарощування оборонного виробництва, додав він. «Якщо путін доб'ється свого в Україні, то не буде безпеки в Європі, а світ у цілому стане більш нестабільним. Ми повинні стримати росію від продовження агресії. Політика умиротворення щодо путіна не спрацює», – наголосив Генсек.
Водночас Столтенберг не підтримує ідею збивати російські ракети та безпілотники над Україною з території НАТО.
«Хоча ми посилюємо нашу підтримку самооборони України, ми не плануємо відправляти війська НАТО в Україну або поширювати на неї парасольку протиповітряної оборони НАТО. НАТО не стане частиною конфлікту», – заявив він.
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