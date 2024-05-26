Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Столтенберг: НАТО має посилити підтримку України на довгостроковій основі

185

Північноатлантичний Альянс має посилити підтримку України на довгостроковій основі, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, говорячи про підготовку до чергового саміту країн-членів, що відбудеться в середині липня у Вашингтоні.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у інтерв’ю Welt.

«Ми повинні гарантувати, що наше стримування і оборона мають достатні ресурси, – зазначив він. – НАТО готується відігравати набагато більшу роль у координації підтримки безпеки й військових тренувань для України».

За словами Столтенберга, це потребує «довгострокових фінансових зобов'язань, щоб поставити нашу підтримку на більш надійну й чітко передбачувану основу».

Він закликав країни НАТО надавати значно більше допомоги Україні.

«Для України ще не пізно перемогти, – пояснив він. – Ми повинні надсилати більше озброєнь і боєприпасів в Україну, включаючи системи протиповітряної оборони й далекобійну зброю».

Союзники повинні мати плани поповнення військових запасів і нарощування оборонного виробництва, додав він. «Якщо путін доб'ється свого в Україні, то не буде безпеки в Європі, а світ у цілому стане більш нестабільним. Ми повинні стримати росію від продовження агресії. Політика умиротворення щодо путіна не спрацює», – наголосив Генсек.

Водночас Столтенберг не підтримує ідею збивати російські ракети та безпілотники над Україною з території НАТО.

«Хоча ми посилюємо нашу підтримку самооборони України, ми не плануємо відправляти війська НАТО в Україну або поширювати на неї парасольку протиповітряної оборони НАТО. НАТО не стане частиною конфлікту», – заявив він.

НАТО, Столтенберг
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Воскресенье, 26 мая 2024
Суббота, 25 мая 2024
Пятница, 24 мая 2024
Четверг, 23 мая 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023