Рада створила комісію з питань використання коштів, виділених на облаштування фортифікаційних споруд

Верховна рада створила тимчасову спеціальну комісію з питань використання коштів, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень, а також виготовлення та закупівлю безпілотників.

Рішення підтримали 277 нардепів.

ТСК очолив народний депутат від «Слуги народу» Микола Задорожний. До складу комісії увійшли ще 13 нардепів. ТСК працюватиме рік, не пізніше ніж через півроку має бути звіт перед парламентом.

ТСК має вивчити обставини та підготовку питань щодо: