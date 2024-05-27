Умєров: З початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів

Від початку 2024 року російські війська скинули на територію України вже майже 10 000 керованих авіабомб. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.
"Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей, - це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом", - заявив глава Міноборони.
Умєров зазначив, що Україна потребує більше сучасних систем ППО та авіації.
"Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів", - заявив міністр.
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