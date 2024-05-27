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Умєров: З початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів

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Від початку 2024 року російські війська скинули на територію України вже майже 10 000 керованих авіабомб. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.

"Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей, - це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом", - заявив глава Міноборони.

Умєров зазначив, що Україна потребує більше сучасних систем ППО та авіації.

"Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів", - заявив міністр.

Умєров
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