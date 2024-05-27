Пандемія Covid-19 призвела до зниження тривалісті життя

Пандемія Covid-19 призвела до зупинки стабільного зростання тривалості життя людей у світі, яке спостерігалося впродовж останнього десятиліття. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у новому звіті.
За даними ВООЗ, очікувана тривалість життя повернулась до рівня 2012 року. Вона становить 71,4 роки.
Після пандемії очікувана тривалість життя знизилася на 1,5 року, а очікуваного довголіття – на 1,8.
У ВООЗ зазначають, що найбільше від пандемії Covid-19 постраждали регіони Америки та Південно-Східної Азії. Там очікуване довголіття знизилося майже на три роки, а тривалість здорового життя – на 2,5.
Найменший вплив від коронавірусної хвороби помітний у західній частині Тихого океану. Там втрати тривалості здорового життя складають 0,2 року, а довголіття – 0,1.
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус наголошує, що попри відчутний розвиток сфери охорони здоров’я, прогрес може виявитися крихким.
У ВООЗ кажуть, що досягненню прогресу у збільшенні тривалості життя заважають також інші фактори, зокрема масове куріння, зростання кількості осіб з ожирінням та постійне забруднення повітря.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023