Пандемія Covid-19 призвела до зниження тривалісті життя

Пандемія Covid-19 призвела до зупинки стабільного зростання тривалості життя людей у світі, яке спостерігалося впродовж останнього десятиліття. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у новому звіті.

За даними ВООЗ, очікувана тривалість життя повернулась до рівня 2012 року. Вона становить 71,4 роки.

Після пандемії очікувана тривалість життя знизилася на 1,5 року, а очікуваного довголіття – на 1,8.

У ВООЗ зазначають, що найбільше від пандемії Covid-19 постраждали регіони Америки та Південно-Східної Азії. Там очікуване довголіття знизилося майже на три роки, а тривалість здорового життя – на 2,5.

Найменший вплив від коронавірусної хвороби помітний у західній частині Тихого океану. Там втрати тривалості здорового життя складають 0,2 року, а довголіття – 0,1.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус наголошує, що попри відчутний розвиток сфери охорони здоров’я, прогрес може виявитися крихким.

У ВООЗ кажуть, що досягненню прогресу у збільшенні тривалості життя заважають також інші фактори, зокрема масове куріння, зростання кількості осіб з ожирінням та постійне забруднення повітря.