росія проводить диверсійні операції по всій Європі, - ЗМІ

Спецслужби російської федерації проводять диверсійні операції в Європі. Вони спрямовані на підрив постачання військової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За даними видання, представники розвідки США і їх союзники відстежують збільшення кількості диверсійних операцій низького рівня в Європі, які, на їх думку, є частиною російської кампанії з підриву зусиль для військової підтримки України.
Серед таких операцій видання наводить, зокрема, підпали складу в Англії, лакофарбового заводу у Польщі, житлових будинків в Латвії, а також магазину Ikea у Литві.
До того ж відомо про арешт російських агентів за звинуваченням у підготовці нападів на американські військові бази.
Попри те. що ці дії можуть здатися випадковими, американські та європейські посадовці, які відповідають за безпекові питання, зазначають, що вони є частиною узгоджених зусиль Росії, спрямованих на те, щоб уповільнити передачу зброї Києву і створити видимість зростання опозиції до підтримки України.
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