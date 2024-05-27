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росія проводить диверсійні операції по всій Європі, - ЗМІ

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Спецслужби російської федерації проводять диверсійні операції в Європі. Вони спрямовані на підрив постачання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними видання, представники розвідки США і їх союзники відстежують збільшення кількості диверсійних операцій низького рівня в Європі, які, на їх думку, є частиною російської кампанії з підриву зусиль для військової підтримки України.

Серед таких операцій видання наводить, зокрема, підпали складу в Англії, лакофарбового заводу у Польщі, житлових будинків в Латвії, а також магазину Ikea у Литві.

До того ж відомо про арешт російських агентів за звинуваченням у підготовці нападів на американські військові бази.

Попри те. що ці дії можуть здатися випадковими, американські та європейські посадовці, які відповідають за безпекові питання, зазначають, що вони є частиною узгоджених зусиль Росії, спрямованих на те, щоб уповільнити передачу зброї Києву і створити видимість зростання опозиції до підтримки України.

росія, Європа, диверсійні операції
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