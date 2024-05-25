Шольц: «Жорстокий імперіалізм» президента рф зазнає поразки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що «жорстокий імперіалізм» президента рф володимира путіна зазнає поразки, однак НАТО і Європі потрібно наростити власну міць та підтримувати Україну.

Про це написав канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй колонці для The Economist, передає Укрінформ.

Шольц цього місяця разом із президентом Литви Гітанасом Науседою спостерігав за навчаннями німецьких військовослужбовців зі зведеного батальйону НАТО передового базування в межах "Grand Quadriga 2024".

У колонці канцлер ФРН нагадав, що 83 роки тому Вермахт Адольфа Гітлера увійшов до Литви і перетворив цю країну та інші держави Центральної та Східної Європи, на «криваві землі». За словами Шольца, контраст із тим часом зараз не міг би бути більшим, оскільки цього разу німецькі війська прийшли з миром — щоб допомогти литовським союзникам «відстояти свободу та стримувати імперіалістичного агресора».

«Саме в такі моменти розумієш, наскільки далеко зайшла Європа. Колишні вороги стали союзниками. Ми зруйнували стіни та залізні завіси, які нас розділяли. Протягом десятиліть нам навіть вдавалося викреслити війни між нашими народами в підручниках історії», — написав канцлер Німеччини у своїй колонці.

Він нагадав, що це стало можливим, тому що європейські країни дотримувались фундаментальних принципів, згідно з якими кордони не повинні змінюватися силою, а суверенітет великих і малих держав необхідно поважати.

Шольц констатував, що, напавши на Україну, президент рф володимир путін порушив ці принципи. «Я назвав цей напад на європейський мирний порядок Zeitenwende – історичним поворотним моментом. Навіть у своїх публічних заявах путін не залишає жодних сумнівів щодо своїх мотивацій: він хоче відновити імперську росію, спочатку підкоривши собі Україну та білорусь у вигляді маріонеткових держав. Ніхто, окрім, можливо, самого путіна, не знає, де і коли може закінчитися ця безжальна гонитва за імперіалізмом. Але всі ми знаємо, що він не має сумнівів щодо перетворення ще однієї країни на криваві землі. І все ж жорстокий імперіалізм путіна зазнає поразки», - наголосив Шольц.

За його словами, сьогодні ЄС та його члени є найбільшими фінансовими та економічними прихильниками України. Зокрема Німеччина вже виділила 28 млрд євро на військову допомогу, поступаючись лише Сполученим Штатам.

«Але ми не повинні забувати, що путін займається цим вдовгу. Він вважає, що такі демократії, як наша, не зможуть підтримувати Україну протягом наступних років», — зауважив Шольц.

На думку канцлера ФРН, доведення того, що путін помиляється, починається з продовження широкої громадської підтримки України. «Це означає знову і знову пояснювати, що допомога Україні є незамінною інвестицією в нашу власну безпеку. Це також означає вирішення проблеми тих, хто боїться, що війна може поширитися», — написав канцлер Німеччини.

Ось чому, за словами Шольца, важливо чітко усвідомлювати, що НАТО не прагне конфронтації з росією, і країни Альянсу не будуть робити щось таке, що перетворило б їх на сторону конфлікту. Він зазначив, що підтримка такої стратегії у Німеччині продовжує зростати. Тому, наголосив Шольц, путіну варто серйозно поставитися до того, коли йому говорять, що Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Канцлер Німеччини запевнив, що НАТО продовжує бути головним гарантом миру та безпеки в євроатлантичному регіоні, як це було десятиліттями, а європейці можуть і будуть змушені більше цьому сприяти. Він також заявив, що метою Німеччини є перетворити Бундесвер на найсильніші звичайні збройні сили Європи. Починаючи з цього року і в майбутньому, країна буде витрачати 2% ВВП на оборону.

«Це справедливо незалежно від результатів президентських виборів у США в листопаді. Тому я підтримую пропозицію президента Еммануеля Макрона вести розмову про майбутній захист Європи», — зазначив він, наголосивши на необхідності «зміцнити європейський стовп нашого стримування».

Шольц також заявив, що ніякої «ядерної зброї ЄС» не буде, оскільки це нереальне завдання. При цьому він зазначив, що Євросоюз не має наміру зазіхати на суверенітет французької ядерної сили стримування, хоч і привітав заяви Макрона про «європейський вимір» французьких ядерних сил.

Канцлер також заявив про необхідність обговорити, як отримати правильне поєднання можливостей для захисту Європи та стримування будь-якого агресора, як зараз, так і в майбутньому. «Окрім ядерного стримування, ми розглядаємо потужні конвенційні сили, протиповітряну та протиракетну оборону, а також кібернетичні, космічні та високоточні ударні можливості. Ми інвестуємо у них разом із нашими союзниками і партнерами, зміцнюючи європейську оборонну промисловість», - наголосив він.

Шольц підкреслив, що «ніхто і ніколи не повинен наважитись атакувати жодного сантиметра Альянсу, бо ми будемо захищати його разом».