Маск розповів про протидію спробам росіян глушити звʼязок терміналів Starlink

Американський мільярдер, засновник компанії SpaceX, яка є оператором системи супутникового звʼязку Starlink Ілон Маск, заявив, що його компанія виділяє значні ресурси на протидію спробам росіян глушити звʼязок терміналів.
Про це Маск заявив у соціальної мережі X минулої суботи, повідомила "Економічна правда".
У відповіді на пост користувача соцмережі про те, що Starlink попри намагання росіян заглушити його звʼязок, показує себе краще, ніж аналогічні технології на лінії зіткнення в Україні, Маск сказав, що SpaceX виділяє значні ресурси на боротьбу з російськими спробами зашкодити роботі Starlink.
"SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння. Це складна проблема. Їм вдалося вимкнути всі системи зв'язку, крім Starlink", - заявив Маск.
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