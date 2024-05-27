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Зеленський закликав Байдена та Сі Цзіньпіна взяти участь у Саміті миру

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Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Джозефа Байдена та главу КНР Сі Цзіньпіна взяти участь у Саміті миру з метою проявити своє лідерство в наближенні миру в Україні.

"Я зараз у Харкові. Це місто на сході України, і, на жаль, воно дуже близьке до кордону з росією. Що означає для Харкова третій рік постійного терору? У цьому місті понад мільйон людей. І кожної ночі, і кожного дня російська армія обстрілює місто. Найчастіше - ракетами С-300. Це ракети для ППО, які росія використовує для терору на землі. Зараз у Харкові немає жодного району чи вулиці, які б не постраждали. Тепер росія додала удари керованими авіабомбами. російська авіація наближається до кордонів нашої держави і запускає ці бомби просто по місту. Це зброя невибіркового ураження", - заявив президент у зверненні, опублікованому в його телеграм-каналі в неділю.

Як наголосив Зеленський, "будь-яка людина в будь-якому місці на землі - від Сан-Паулу до Харбіна сприймала б це однаково - як терор. І світ бачить це".

У своєму зверненні глава держави показав відео знищеного ракетним ударом рф харківського поліграфічного комбінату, зазначивши, що для них, для росії, це задоволення - спалювати.

"Ми всі знаємо, із ким маємо справу. росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною. Немає нації, яка здатна зупинити таку війну тільки своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу", - сказав він.

"Чи хоче росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку росії на переговорах. Обману, який, зокрема, був прикриттям росії для підготовки цієї війни. І саме тому потрібні глобальні зусилля – Саміт миру за участю лідерів, яких росії не обманути. Саміт, який покаже, хто дійсно хоче завершити війну. Але не просто заявити про припинення вогню, яке обов'язково буде порушено росією, що відбувалося вже неодноразово", - додав Зеленський.

У зв'язку з цим президент України звернувся до лідерів світу, які, за його словами, поки що стоять осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру, а саме до лідера Сполучених Штатів і Китаю.

"Ми не хочемо, щоб, так само як ці книжки (у харківській поліграфії - ІФ-У), згорів Статут ООН. Сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру – дійсно миру, а не паузи між ударами. Зусилля світової більшості - це найкраща гарантія виконання зобов'язань. Будь ласка, підтримайте Саміт миру своїм персональним лідерством та участю", - закликав Зеленський.

Байден, Зеленський, Сі Цзіньпін
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