У кремлі відреагували на слова Столтенберга про те, що Україна повинна бити по території рф західною зброєю

У росії відреагували на слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україна повинна бити по території рф західною зброєю.

Заяви зробили речник кремля дмитро пєсков та очільник МЗС сергій лавров.

"Таким чином Альянс підвищує градус ескалації та заграється у військовій риториці. НАТО безпосередньо втягнуте у конфлікт в Україні", - сказав пєсков.

лавров заявив, що Столтенберг перевищив повноваження генсека НАТО, "виступаючи від імені країн блоку".