Боррель: Систематичні злочини рф говорять про необхідність термінового посилення ППО

Систематичні злочини рф говорять про необхідність термінового посилення ППО для Європи, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Я найрішучішим чином засуджую жахливі напади росії на місто Харків сьогодні, зокрема, на переповнений торговельний центр, в результаті яких загинули і були поранені мирні жителі. Ці систематичні злочини росії проти цивільного населення і цивільної інфраструктури ще раз наголошують на необхідності термінового посилення підтримки протиповітряної оборони Європи: вона рятує життя і захищає українські міста", - написав він у соцмережі Х у ніч на неділю.

Боррель засудив суботні напади росії на Харків, зокрема на переповнений торговельний центр "Епіцентр", унаслідок яких загинули і були поранені цивільні особи.

Він зазначив, що всі винні в цих та інших російських воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності.