Країни Балтії на саміті НАТО попросять союзників збільшити оборонні бюджети країн-членів Альянсу

Міністри оборони Литви, Латвії та Естонії оголосили в середу, що на саміті НАТО в липні попросять союзників збільшити оборонні бюджети країн-членів щонайменше до 2,5% ВВП/

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Міноборони Литви за підсумками зустрічі трьох міністрів.

Країни НАТО взяли на себе в рамках Альянсу зобов'язання виділяти на оборону бюджет не менше 2% ВВП, але лише 11 з 32 країн-членів досягли цієї мети в минулому році.

Хоча більшість країн-членів не досягає навіть цього показника в 2%, країни Балтії вважають, що мінімальний поріг оборонних бюджетів країн НАТО має бути збільшений щонайменше ще на 0,5%.

"Напередодні саміту НАТО у Вашингтоні міністри погодили найважливіші цілі, серед яких, окрім зобов'язання інвестувати в оборону щонайменше 2,5%", – йдеться у повідомленні.

Що стосується власних оборонних бюджетів, то Литва, Латвія і Естонія зобов'язалися виділяти близько 3% свого ВВП. А інші члени Альянсу "можуть приєднатися до клубу 3%", заявив у середу міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас сказав, що для країн Балтії важливою темою на саміті НАТО буде реалізація оборонних планів, розроблених після останнього саміту Альянсу. У цьому сенсі Литва оголосить деталі щодо своєї частини "спільної балтійської лінії оборони" проти Росії, узгодженої трьома країнами на початку року.

Литва розглядає можливість будівництва стаціонарних укріплень, а також так званих "парків контрмобільності", де війська і техніка, в тому числі протитанкові і протипіхотні міни, зможуть бути швидко сконцентровані в загрозливих районах.

Зі свого боку, естонський міністр Ханно Певкур заявив, що його країна вже працює над створенням перших оборонних позицій на кордоні з Росією, а латвійський міністр Андріс Спрудс зазначив, що три балтійські країни створять інфраструктуру, яка дозволить кожній з них розмістити повноцінну бригаду НАТО .