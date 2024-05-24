Українцям нагадали, як розраховуються лікарняні виплати під час війни

В Україні навіть під час війни держава гарантує надання лікарняних виплат. Правила та їх розрахунок у 2024 році має свої особливості.

Як пише Апостроф, про це повідомили Факти ICTV.

За правилами, для обчислення суми допомоги з тимчасової непрацездатності визначають страховий стаж - період, коли робітник підлягав страхуванню через втрату працездатності.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 закону Про загальнообов’язкове державне соцстрахування від 23.09.1999 № 1105-XIV, розмір страхового внеску, сплаченого роботодавцем, не може бути менший за мінімальний страховий внесок.

Сума лікарняної виплати залежить від страхового стажу і дорівнює:

стаж менше трьох років - частка у 50% від середньої зарплатні;

стаж від трьох до п’яти років - частка у 60% від середньої зарплатні;

стаж від п’яти до восьми років - частка у 70% від середньої зарплатні;

стаж більш ніж вісім років - 100% середньої заробітної плати.

Деякі громадяни, незалежно від стажу, мають право на 100% зарплати за лікарняний. Йдеться про:

ветеранів війни;

членів родин загиблих/померлих ветеранів війни;

членів сімей загиблих/померлих захисників та захисниць;

постраждалих учасників Революції гідності;

постраждалих громадян внаслідок аварії на ЧАЕС;

донорів, які мають право на пільгу в рамках закону Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові № 931-ІХ (ст. 20).

У період воєнного стану е-лі­кар­няні працівників, які несуть службу в Збройних силах, Теробороні (ТРО) чи інших збройних формуваннях, не оплачуються.

Такі виплати не передбачені переліченим категоріям громадян, адже їм надається грошове забезпечення також і за час тимчасової непрацездатності/відновлення після травм чи поранень. Водночас е-лікарняні таких працівників роботодавцеві надсилають до відома, однак оплачувати не потрібно ані за рахунок роботодавців, ані за рахунок ПФУ.

Не потрібно оплачувати лікарняний також:

громадянам, з якими призупинено дію трудового договору, а вони в той час захворіли/отримали травму невиробничого характеру;

особам, які доглядають дитину.

Такі особи зможуть отримати оплату лікарняних після здобуття перемоги України у війні (ст. 13 Закону № 2136).

Як виняток - фінансування лікарняних з вагітності та пологів. Їх оплачують з огляду на новий розмір мінімальної заробітної плати.