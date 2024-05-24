Українцям нагадали, як розраховуються лікарняні виплати під час війни

В Україні навіть під час війни держава гарантує надання лікарняних виплат. Правила та їх розрахунок у 2024 році має свої особливості.
Як пише Апостроф, про це повідомили Факти ICTV.
За правилами, для обчислення суми допомоги з тимчасової непрацездатності визначають страховий стаж - період, коли робітник підлягав страхуванню через втрату працездатності.
Відповідно до ч. 1 ст. 14 закону Про загальнообов’язкове державне соцстрахування від 23.09.1999 № 1105-XIV, розмір страхового внеску, сплаченого роботодавцем, не може бути менший за мінімальний страховий внесок.
Сума лікарняної виплати залежить від страхового стажу і дорівнює:
Деякі громадяни, незалежно від стажу, мають право на 100% зарплати за лікарняний. Йдеться про:
У період воєнного стану е-лікарняні працівників, які несуть службу в Збройних силах, Теробороні (ТРО) чи інших збройних формуваннях, не оплачуються.
Такі виплати не передбачені переліченим категоріям громадян, адже їм надається грошове забезпечення також і за час тимчасової непрацездатності/відновлення після травм чи поранень. Водночас е-лікарняні таких працівників роботодавцеві надсилають до відома, однак оплачувати не потрібно ані за рахунок роботодавців, ані за рахунок ПФУ.
Не потрібно оплачувати лікарняний також:
Такі особи зможуть отримати оплату лікарняних після здобуття перемоги України у війні (ст. 13 Закону № 2136).
Як виняток - фінансування лікарняних з вагітності та пологів. Їх оплачують з огляду на новий розмір мінімальної заробітної плати.