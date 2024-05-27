Експерт: На внутрішньому ринку України спостерігається дефіцит продовольчого зерна

В Україні на внутрішньому ринку останнім часом спостерігається дефіцит продовольчого зерна, через що підприємства обмежені у виробництві хліба.

Про це заявив голова наглядової ради ПАТ "Черкаський хлібокомбінат" Андрій Табалов.

За його словами, ціни на продовольчу пшеницю на внутрішньому ринку набагато вищі, ніж у минулому році.

"Є критичний брак продовольчого зерна. Ми пережили декілька місяців, але ще декілька місяців потрібно протриматися до нового врожаю. Продовольчого зерна не вистачає, і воно набагато вище в ціні, ніж торік", - зауважив Табалов.

Він додав, що незабаром аграрії почнуть збирати новий врожай пшениці, і тоді, можливо, на одну проблему у вітчизняних хлібопекарів буде менше.

Як повідомив Табалов, цьогоріч у виробничі потужності ПАТ "Черкаський хлібокомбінат" заплановано інвестувати понад $4 млн.

"На Черкащині працює три потужних підприємства нашої компанії — молокозавод, комбінат хлібопродуктів та "Черкаський хлібокомбінат", який є одним із найкращих в Україні. Завдяки саме потужній підтримці влади на місцевому рівні ми комфортно працюємо в цьому регіоні та маємо для виробництва достатньо якісної сировини", — зазначив Табалов.