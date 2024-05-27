МО Швеції: Україна може застосувати нашу зброю проти цілей на території росії

Україна може застосувати шведську зброю проти цілей на території росії, заявив міністр оборони країни Пол Йонсен, повідомляє УНН із посиланням на Hallandsposten.

На запитання, чи має право Україна використовувати передану швецією зброю для ураження об’єктів на території росії, Пол Йонсен відповів:

"Україна піддається неспровокованій і незаконній агресивній війні з боку росії. Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися шляхом воєнних дій, спрямованих на територію супротивника, якщо воєнні дії відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист".

Він вказав, що межі оборони України мають бути визначені міжнародним правом, а не самообмеженнями союзників Києва.

За його словами, уряд Швеції повинен працювати над тим, щоб переконати в цьому інших союзників.