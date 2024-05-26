ISW: Обстріли Харкова свідчать про спробу росії налякати місцевих жителів та змусити їх покинути місто

Обстріли високоточними бомбами цивільних районів Харкова свідчать про спробу росії налякати місцевих жителів та змусити їх покинути місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що впродовж останніх тижнів російські війська завдавали ракетних ударів по Харкову планерними бомбами, переважно модифікованими ФАБ і КАБ з планерними модулями, що часто були оснащені системами наведення. Одне із завдань - змусити жителів тікати з міста.

В ISW нагадали, що російські літаки здійснювали ці удари зі свого безпечного району на території рф, не боячись ураження системами протиповітряної оборони України. Це стало можливим, оскільки країни Заходу заборонили використовувати свої озброєння для ударів по військових цілях та у повітряному просторі агресора.

"російські війська, найімовірніше, будуть продовжувати ці удари в рамках наступальної операції на півночі Харківської області доти, доки заборони Заходу не дозволять українським силам адекватно протистояти прикриттю російських військових на території рф", - йдеться у звіті ISW.