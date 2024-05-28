Центр контролю: Цього епідсезону найбільша захворюваність на ГРВІ та COVID-19 у Києві серед дітей

Цього епідсезону на грип та ГРВІ, зокрема, і на коронавірус, перехворіло 14,7% киян. Більшість недужих — діти. Статистика свідчить, що захворюваність була вищою у 1,4 раза порівняно з епідсезоном 2022-2023 років. Про це пише УНН з посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що цей сезон, як і в попередній, циркулювали віруси грипу А та В одночасно із SARS-CoV-2, риновірусу, метапневмовірусу, аденовірусу, РС — вірусу та інші респіраторні віруси.

«За період із 40 тижня 2023 року до 20 тижня 2024 року на грип та ГРВІ у м.Києві перехворіло 435 336 осіб, що склало 14,7% населення міста. (...) З початку епідсезону на грип та ГРВІ захворіло 253 860 дітей до 17 років, що складає 45,4% від дитячого населення та 8,6% від населення міста. У структурі захворюваності діти склали 58,3% від загального числа хворих на грип та ГРВІ», - йдеться в заяві Київського міського центру контролю та профілактики хвороб.

Водночас на COVID-19 протягом епідсезону захворіло 15145 осіб, що склало 3,5% від загальної кількості хворих на грип та ГРВІ та 0,5% населення міста. Серед дітей до 17 років зареєстровано 1530 випадків захворювання.

Протягом епідемічного сезону зареєстровано 161 летальний випадок: 134 - від ускладнень COVID-19, 21- від грипу А, 3 – від грипу В та 3 - від мікс інфекції (COVID-19 та грипу А).

«Епідсезон характеризувався високою летальністю серед дорослих осіб, найвища летальність відмічалася у вікової категорії 65 років і старші, в осіб які мали супутні захворювання. Летальні випадки у цій віковій групі склали 79,5% від загального числа померлих та 0,03% від числа хворих», - підсумовують в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.